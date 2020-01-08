Дед Мороз обварил ребенка кипятком в Севастополе

В Севастополе актер в костюме Деда Мороза вывил на голову ребенка кипяток в новогоднюю ночь. Мальчика с ожогами доставили в больницу.
Семья решила порадовать девятилетнего сына в новогоднюю ночь и заказала на дом Дед Мороза и фокусника в одном лице, пишет «Комсомольская правда». Во время одного из фокусов актер поставил на голову мальчика стакан с кипятком, который опрокинулся. Горячей водой мальчику обожгло лицо, на коже появились волдыри.
В больнице у ребенка диагностировали термический ожог лица и поместили в стационар.
В пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что по данному факту проводится проверка. Правоохранители намерены выяснить степень причиненного мальчику вреда.
Как ранее писало «URA.RU», в Североморске (Мурманская область) во время утренника в детском саду скончался мужчина, исполнявший роль Деда Мороза. Актеру стало плохо в момент раздачи подарков детям.