07 января 2020

Дед Мороз обварил ребенка кипятком в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз хотел показать мальчику фокусФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Севастополе актер в костюме Деда Мороза вывил на голову ребенка кипяток в новогоднюю ночь. Мальчика с ожогами доставили в больницу.

Семья решила порадовать девятилетнего сына в новогоднюю ночь и заказала на дом Дед Мороза и фокусника в одном лице, пишет «Комсомольская правда». Во время одного из фокусов актер поставил на голову мальчика стакан с кипятком, который опрокинулся. Горячей водой мальчику обожгло лицо, на коже появились волдыри.

В больнице у ребенка диагностировали термический ожог лица и поместили в стационар.

В пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что по данному факту проводится проверка. Правоохранители намерены выяснить степень причиненного мальчику вреда.

Как ранее писало «URA.RU», в Североморске (Мурманская область) во время утренника в детском саду скончался мужчина, исполнявший роль Деда Мороза. Актеру стало плохо в момент раздачи подарков детям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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