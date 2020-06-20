Доктор Мясников рассказал об опасной головной боли

Александр Мясников считает, что сопутствующие симптомы могут говорить о серьезных заболеваниях Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Сильная головная боль, сопровождающаяся проблемами со зрением или онемением конечностей, может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом заявил врач, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Александр Мясников.

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Врач подчеркнул, что такие боли могут быть симптомами опухолей, кровоизлияний или расслоением аневризмы. К медикам стоит обращаться в случае нарастания боли во время движения или появления кашля, пишет « Царьград ».

Ранее Александр Мясников дал советы, как распознать недобросовестного врача. По его словам, прежде всего к таковым можно отнести медиков, которые при любых симптомах выписывают антибиотики.

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