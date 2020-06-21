Решение о воссоединении полуострова было принято гражданами на референдуме, подчеркнул президент России Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия не приобретала Крым, это был демократический выбор жителей полуострова. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Крым всегда принадлежал России, а к решению людей надо относиться с уважением. «Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Проживающий в Крыму народ решил воссоединиться с Россией», — цитирует Путина РИА «Новости». Также глава государства добавил, что с украинским народом никто не ругался и, несмотря на «трения с властной верхушкой» Украины, народ страны остается братским для России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до возвращения полуострова «нормальное и дружеское» общение между жителями двух стран невозможно.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав РФ. Однако Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт.

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