Психиатр, работавший над делом Чикатило, пригрозил самоубийством

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Сиделка успела затащить в квартиру Федора Кондратьева, когда он стоял на окне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский психиатр Федор Кондратьев пригрозил свести счеты с жизнью. К мужчине на дом выехала бригада скорой помощи.

«Психиатр пригрозил покончить с собой», — передает «РЕН ТВ». По данным telegram-канала «112», сиделка 87-летнего Кондратьева застала его стоявшим на окне. Он успела его затащить обратно в квартиру.

Федор Кондратьев принимал участие в судебно-психиатрической экспертизе советского серийного убийцы Андрея Чикатило. Кроме того, он оценивал психическое состояние сатанистов, полковника Юрия Буданова, который был обвинен в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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