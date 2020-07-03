Психиатр, работавший над делом Чикатило, пригрозил самоубийством

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Федор Кондратьев принимал участие в судебно-психиатрической экспертизе советского серийного убийцы Андрея Чикатило. Кроме того, он оценивал психическое состояние сатанистов, полковника Юрия Буданова, который был обвинен в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

«Психиатр пригрозил покончить с собой», — передает «РЕН ТВ». По данным telegram-канала «112», сиделка 87-летнего Кондратьева застала его стоявшим на окне. Он успела его затащить обратно в квартиру.

Российский психиатр Федор Кондратьев пригрозил свести счеты с жизнью. К мужчине на дом выехала бригада скорой помощи.

Сиделка успела затащить в квартиру Федора Кондратьева, когда он стоял на окне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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