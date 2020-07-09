Авиасообщение могут возобновить со странами Азии и Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Возобновление авиасообщения с другими странами может привести к завозу коронавируса в Россию. Об этом URA.RU рассказал доктор биологический наук, вирусолог Алексей Аграновский.

«Может быть снова завоз коронавируса. Но это не так страшно, потому что распространение этого вируса уже состоялось по всему миру. Если даже прилетит 60 человек, зараженных вирусом, не думаю, что это так осложнит нашу эпидемиологическую жизнь», — заявил он.

По словам вирусолога, возобновить авиасообщение пришлось бы в любом случае рано или поздно, и сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать. Собеседник агентства также отметил, что со временем вирус станет слабее, однако у него могут появиться новые формы. Аграновский также допускает вторую волну заболевания.

При этом в разных странах вирус проявляется по-разному. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, в Западной Европе вирус более вирулетный (болезнетворный — ред.). «Там выше летальность, но при этом случаев заболевания меньше», — уточнил он в разговоре с URA.RU. Эксперт также отметил, что в случае острой нужды поездки в другие страны допустимы, однако если особой необходимости нет, лучше оставаться дома.

Ранее стало известно, что Россия восстановит авиасообщение с другими странами в два этапа. В список государств, куда полеты начнутся в первую очередь, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка, пишет « Царьград ».

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