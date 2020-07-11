Названы сроки появления в России рабочей вакцины от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Готовая вакцина позволит людям избежать заражения коронвирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рабочая вакцина от коронавируса должна появиться в начале осени. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы сейчас активно работаем над запуском вакцины института Гамалеи. Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе—сентябре», — рассказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, готовая вакцина позволит людям избежать заражения коронвирусом.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Специалисты говорят, что у добровольцев формируется иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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