Названы сроки появления в России рабочей вакцины от коронавируса

Готовая вакцина позволит людям избежать заражения коронвирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рабочая вакцина от коронавируса должна появиться в начале осени. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы сейчас активно работаем над запуском вакцины института Гамалеи. Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе—сентябре», — рассказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, готовая вакцина позволит людям избежать заражения коронвирусом.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Специалисты говорят, что у добровольцев формируется иммунитет.

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