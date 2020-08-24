Лукашенко попросил у России военной помощи

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
На Украине считают, что Россия оккупирует Беларусь, если введет войска Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил военной помощи у России. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Восстановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны вмешательством иностранцев», — сказал Кравчук, уточнив, что речь шла о военной помощи.

Вечером 23 августа Лукашенко прибыл на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости в Минске — в бронежилете, а в руках держал автомат без магазина, пишет агентство RNS. Вместе с президентом в военном обмундировании, шлеме и боевым оружием был замечен его 15-летний сын Николай.

Ранее в Кремле заявили, что события в Беларуси — внутренние проблемы республики. Вмешательство в ситуацию считают неприемлемой. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что со стороны протестующих в Минске нет провокаций, протесты проходят мирно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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