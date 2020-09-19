На регионы УрФО надвигаются шторм и ливень

На Урале погода резко ухудшится Фото: Анна Майорова © URA.RU

На уральские регионы надвигаются сильный ветер, ливни и грозы. Об этом предупреждают в МЧС.

По данным синоптиков, 20 сентября в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. В этот же день в отдельных районах Челябинской области также ожидаются ливни и усиление ветра до 25 м/с. В Курганской области местами ожидается усиление ветра при порывах до 21 м/с, кратковременные дожди, местами грозы. А в Тюменской области возможны кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19-24 метра в секунду. Непогода ожидается и 21 сентября — в этот день прогнозируются дожди различной интенсивности, ветер с порывами 15-20 метров в секунду, похолодание.

При усилении ветра спасатели советуют оставаться дома и закрыть окна. При нахождении на улице следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

По данным сервиса «Гисметео», в Свердловской области столбики термометров опустятся до +9 градусов. В Челябинской области будет чуть теплее — ожидается 11 градусов тепла. В Тюменской и Курганской областях температура резко упадет с +13 до +7 градусов.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели в Москву придет погода, характерная для «бабьего лета», пишет RNS . Аномальное тепло также ожидается в Амурской области, Приморье, а также Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.