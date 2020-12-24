У артиста Гальцева появился шанс помириться с мэрией Кургана

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Артист Юрий Гальцев , гальцев юрий
Спор мэрии и Юрия Гальцева может завершиться подписанием мирового соглашения Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Судебное разбирательство между администрацией Кургана и артистом Юрием Гальцевым может завершиться подписанием мирового соглашения. Представитель ответчика Николай Гальцев заявил в суде, что долг за аренду земли будет полностью погашен к концу следующего месяца.

«Я написал гарантийное письмо. До 31 января 2021 года я все заплачу», — заявил Николай Гальцев. По его словам, долг возник после того, как снизилась кадастровая стоимость земли и сделали перерасчет арендной платы. «А перерасчет почему-то сделали сильно большой, и у меня получился долг. Так-то я всегда платил, ежемесячно. Я не злостный нарушитель», — отметил он.

Представитель городской администрации в суде подтвердил, что власти готовы заключить мировое соглашение. В результате судья отложил рассмотрение дела до января 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия подала в суд на Гальцева Юрия Николаевича — полного тезку актера и юмориста, родившегося в Кургане. Позже оказалось, что представлять интересы ответчика будет Николай Гальцев — полный тезка родного брата артиста. Источники URA.RU утверждали, что ответчиком действительно является художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев, а спор с мэрией связан с задолженностью по договору аренды земельного участка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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