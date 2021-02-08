Бизнесмен, просивший не пускать Навальную в Госдуму, объяснился

Рахман Янсуков надеется на компетентность депутатов и сенаторов в решении вопроса по иностранным агентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков объяснил, что обратился с предложением отстранить иностранных агентов и их семьи от выборов в Госдуму и Совет Федерации, так как это важно для общественной жизни россиян. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с URA.RU.

«Да, ассоциация вне политики, но мы участвуем в общественной жизни нашей страны со своим мнением и своими предложениями. Мы имеем право, как общественная организация, выходить с предложениями. Мы вышли с предложением, мы не компетентны», — сказал Янсуков. По его словам, ассоциация обратилась к депутатам и сенаторам, поскольку те обладают экспертным мнением и смогут принять решение, если посчитают его нужным и целесообразным. Он подчеркнул, что лично против, чтобы иностранные агенты могли участвовать в выборах.

Российское бизнес-сообщество отправило предложение в Государственную думу и Совфед о внесении поправок в законодательство, согласно которым физическим лицам, являющимся иностранными агентами, и их близким запрещено будет участвовать в выборах всех уровней, пишет VSE42.Ru. В соответствии с их идеей жена блогера Алексея Навального Юлия не сможет принять участие в любых российских выборах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя допускать во власть людей, ангажированных другими государствами. Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев считает, что у блогера Алексея Навального и его супруги Юлии недостаточно поддержки россиян, поэтому смысла запрещать участие в выборах нет.