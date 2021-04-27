На Россию обрушился снегопад. Видео

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Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеходный переход, пешеход, погода, снегопад, климат
В городах России начался снегопад Фото:

Заморозки и снегопады вернулись в регионы России. В частности, на зимнюю погоду жалуются жители Тульской и Ленинградской областей.

«Апрельские снегопады накрыли практически всю страну. Заметает Тульскую область. Всего за несколько часов там снова появились сугробы. На трассах гололедица. Похожая картина сейчас и в Ленинградской области», — передает «Пятый канал». Синоптики также обещают в ближайшее время метели и заморозки в Петербурге и Москве, а после них — мокрый снег. В связи с этим, в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности.

Об ухудшении погоды в России предупреждали климатологи. По их прогнозу, похолодание наступит в начале мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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