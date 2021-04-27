В городах России начался снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заморозки и снегопады вернулись в регионы России. В частности, на зимнюю погоду жалуются жители Тульской и Ленинградской областей.

«Апрельские снегопады накрыли практически всю страну. Заметает Тульскую область. Всего за несколько часов там снова появились сугробы. На трассах гололедица. Похожая картина сейчас и в Ленинградской области», — передает «Пятый канал». Синоптики также обещают в ближайшее время метели и заморозки в Петербурге и Москве, а после них — мокрый снег. В связи с этим, в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности.

Об ухудшении погоды в России предупреждали климатологи. По их прогнозу, похолодание наступит в начале мая.