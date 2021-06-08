В Москве не оказалось квартир для покупки по льготной ипотеке

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В ЦИАН не нашли квартир по цене до 3 млн рублей Фото:

В Москве не оказалось квартир, попадающих под обновленную программу льготной ипотеки. Об этом сообщила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Ранее президент России Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о продлении сроков программы льготной ипотеки в России до 1 июля 2022 года. Ставка составит 7%, а максимальная сумма кредита будет ограничена 3 млн рублей.

«Даже в Санкт-Петербурге доступно порядка 5% от всех квартир в продаже, не говоря уже о менее крупных городах. Но в Москве нет ни одной квартиры в рассматриваемом бюджете», — заявила она. Ее слова приводит сайт РИА «Недвижимость».

Виктория Кирюхина уточняет, что в обозначенные «денежные рамки» не попадают предложения ни в границах старой, ни новой Москвы. Однако, несмотря на ситуацию с квартирами в столице, по всей России найдутся города, в которых квартиры подойдут по бюджету под условия льготной программы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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