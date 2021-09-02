Путин призвал контролировать цены на авиабилеты

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Скрины с трансляции по приложению. Челябинск, трансляция, прямая линия, путин владимир
Владимир Путин также заявил, что самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям Фото:

Билеты на самолеты для россиян должны быть подъемными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическому развитию Дальнего Востока.

«Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной», — заявил Путин на совещании, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что глава государства прилетел во Владивосток 1 сентября, чтобы провести совещание по экономическому развитию Дальнего Востока. Также президент уже поучаствовал в некоторых мероприятиях, в том числе посетил детский центр «Океан», где пообщался со школьниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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