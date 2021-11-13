Людям, перенесшим коронавирус бессимптомно, необходимо в первую очередь выдавать QR-коды. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», — передает слова Жемчугова ТАСС.
По его словам, у переболевших дельта-штаммом иммунитет к вирусу держится не меньше года. Им, отметил Жемчугов, необходимо в первую очередь выдавать QR-коды.
Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февраля). Вторая поправка предписывает, решение об использовании QR-кодов и о том, на каких объектах они потребуются, будут принимать региональные власти.
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