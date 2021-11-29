Власти придумали, как предотвратить протесты в России

«Ростех» разрабатывает специальное программное обеспечение (СПО), которое поможет властям предсказывать и предотвращать массовые беспорядки и протесты в России. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По данным «Коммерсанта», новая система появится в 2022 году. Планируется, что искусственный интеллект будет анализировать сообщения в СМИ, данные соцсетей, «умных» камер и других источников и предсказывать несанкционированные митинги и протесты. Если беспорядки уже начались, система будет следить за поведением толпы и рекомендовать силовикам порядок действий.
Ранее аналитический центр при правительстве России заказал проект по созданию искусственного интеллекта для диагностики свойств личности по соцсетям. Тендер объявил институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН).