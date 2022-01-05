В России резко увеличились цены на строительство частных домов

06 января 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

По словам экспертов, цены выросли в полтора раза по сравнению с 2020 годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На строительство частных домов россиянам потребуется в полтора раза больше средств, чем годом ранее. Об этом рассказал учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. «Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома площадью 100 „квадратов“ составляла 3 миллиона рублей из газобетона и 3,5 миллионов рублей и бруса, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 и 5,3 миллионов рублей соответственно», — сообщил Лукинов РИА «Новости». Он пояснил, что в конце 2020 года стоимость строительства одного квадратного метра «коробки из газобетона» была в пределах 30-и тысяч рублей, а под конец 2021 года она выросла до 45-и тысяч рублей. По словам эксперта, в России может сократиться количество строящихся домов на 40% из-за таких темпов роста цен на стройматериалы. Валерий Лукинов добавил, что россияне стали чаще строить дома из камня, а доля новых деревянных домов сократилась с 8-10% до 2-3%. Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что в стране жилье подорожало примерно на 15-20%. Причин такого скачка довольно-таки много: ажиотажный спрос на новостройки, рост цен на стройматериалы, рост инфляции и сокращение дешевой рабочей силы. В 2022 году в России жилье вырастет в цене на 10-15%. Такой прогноз дал управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По словам директора по продукту девелоперской компании «Сити — XXI век» Марии Могилевцевой-Головиной, темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ и доходов населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На строительство частных домов россиянам потребуется в полтора раза больше средств, чем годом ранее. Об этом рассказал учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. «Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома площадью 100 „квадратов“ составляла 3 миллиона рублей из газобетона и 3,5 миллионов рублей и бруса, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 и 5,3 миллионов рублей соответственно», — сообщил Лукинов РИА «Новости». Он пояснил, что в конце 2020 года стоимость строительства одного квадратного метра «коробки из газобетона» была в пределах 30-и тысяч рублей, а под конец 2021 года она выросла до 45-и тысяч рублей. По словам эксперта, в России может сократиться количество строящихся домов на 40% из-за таких темпов роста цен на стройматериалы. Валерий Лукинов добавил, что россияне стали чаще строить дома из камня, а доля новых деревянных домов сократилась с 8-10% до 2-3%. Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что в стране жилье подорожало примерно на 15-20%. Причин такого скачка довольно-таки много: ажиотажный спрос на новостройки, рост цен на стройматериалы, рост инфляции и сокращение дешевой рабочей силы. В 2022 году в России жилье вырастет в цене на 10-15%. Такой прогноз дал управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По словам директора по продукту девелоперской компании «Сити — XXI век» Марии Могилевцевой-Головиной, темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ и доходов населения.