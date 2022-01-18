Нарышкин заявил о попытке США оболгать пекинскую Олимпиаду

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Сергей Нарышкин считает бойкот Олимпиады бессмысленным Фото:

В России видят попытки США дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, главную роль в этом играет Госдепартамент. Идея дипломатического бойкота Олимпиады бессмысленна, заявил он журналистам.

«Идея дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по сути своей бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения», — цитирует Нарышкина ТАСС. Глава СВР напомнил и девиз олимпийцев: «Спорт вне политики».

В декабре 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. При этом американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в феврале. Президент России Владимир Путин говорил, что планирует посетить открытие состязаний.

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В России видят попытки США дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, главную роль в этом играет Госдепартамент. Идея дипломатического бойкота Олимпиады бессмысленна, заявил он журналистам. «Идея дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по сути своей бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения», — цитирует Нарышкина ТАСС. Глава СВР напомнил и девиз олимпийцев: «Спорт вне политики». В декабре 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. При этом американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в феврале. Президент России Владимир Путин говорил, что планирует посетить открытие состязаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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