Нарышкин заявил о попытке США оболгать пекинскую Олимпиаду

Сергей Нарышкин считает бойкот Олимпиады бессмысленным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России видят попытки США дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, главную роль в этом играет Госдепартамент. Идея дипломатического бойкота Олимпиады бессмысленна, заявил он журналистам.

«Идея дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по сути своей бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения», — цитирует Нарышкина ТАСС. Глава СВР напомнил и девиз олимпийцев: «Спорт вне политики».

В декабре 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. При этом американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в феврале. Президент России Владимир Путин говорил, что планирует посетить открытие состязаний.