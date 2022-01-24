Пермские власти опубликовали список больниц, отданных под COVID

COVID-центры начнут работу с 25 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 25 января в Пермском крае начинают работу специализированные COVID-центры. Об этом сообщает региональный минздрав на своей странице в Instagram.

«В Прикамье в связи с усложнением обстановки перестраивается система оказания помощи жителям с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус с учетом тяжести их состояния. Так, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина уже с 25 января во всех поликлиниках Пермского края откроются амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, в которых будет вестись прием пациентов в часы работы данных медорганизаций», — говорится в сообщении.

В филиалах поликлиник или районных больниц будут выделены специальные «красные зоны» — «для разделения потоков пациентов с признаками ОРВИ». Сюда смогут приходить жители с симптомами коронавируса, чтобы получить помощь. В министерстве здравоохранения объясняют, что за прошедшую неделю суточная заболеваемость COVID-19 выросла более чем в два раза — с 448 случаев 16 января до 1 045 23 января. «Поэтому в связи с эпидемической обстановкой основная часть медицинского персонала поликлиник будет заниматься оказанием помощи пациентам с COVID-19 и ОРВИ», — отмечают в минздраве.

Вся информация опубликована в разделе «Информация по коронавирусу». Найти свою поликлинику можно на сайте минздрава в разделе «Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции».

С 25 января все поликлиники Пермского края отказываются от оказания плановой медпомощи. Заболеваемость коронавирусом в Прикамье продолжает расти — за минувшие сутки диагноз выявили у 1045 пермяков. В больницах Пермского края с диагнозом коронавирус находятся 1594 человека, 70 из них дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. О том, что в каждом районе Пермского края появятся COVID-центры, власти рассказали на прошлой неделе. Здесь будут обследовать и лечить жителей с признаками коронавируса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам