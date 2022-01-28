В Тверской области ребенок провалился в канализацию. Мальчика искали всю ночь

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Город. Курган, люк, канализация, колодец, откачка канализации, ремонт, рабочие в спецовке, септик
Мальчика нашли в канализации благодаря камерам видеонаблюдения Фото:

В Тверской области полицейские нашли семилетнего мальчика, который пропал более суток назад. Оказалось, что ребенок провалился в канализационный люк.

«В Тверской области всю ночь искали пропавшего семилетнего мальчика. Оказалось, вчера вечером он провалился в канализационный люк. Крышка была приоткрыта и находилась под снегом. Полицейские отслеживали маршрут ребенка по камерам. В какой-то момент мальчишка просто исчез. Когда обследовали зону таинственного исчезновения, услышали голос мальчугана достали», — пишет telegram-канал SHOT.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили дело по факту пропажи мальчика. В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что ее сын гостил у своей тети и около 16 часов его отправили в магазин за яблоками для пирога, но обратно он не вернулся.

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В Тверской области полицейские нашли семилетнего мальчика, который пропал более суток назад. Оказалось, что ребенок провалился в канализационный люк. «В Тверской области всю ночь искали пропавшего семилетнего мальчика. Оказалось, вчера вечером он провалился в канализационный люк. Крышка была приоткрыта и находилась под снегом. Полицейские отслеживали маршрут ребенка по камерам. В какой-то момент мальчишка просто исчез. Когда обследовали зону таинственного исчезновения, услышали голос мальчугана достали», — пишет telegram-канал SHOT. Сотрудники Следственного комитета уже возбудили дело по факту пропажи мальчика. В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что ее сын гостил у своей тети и около 16 часов его отправили в магазин за яблоками для пирога, но обратно он не вернулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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