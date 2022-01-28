Мальчика нашли в канализации благодаря камерам видеонаблюдения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тверской области полицейские нашли семилетнего мальчика, который пропал более суток назад. Оказалось, что ребенок провалился в канализационный люк.

«В Тверской области всю ночь искали пропавшего семилетнего мальчика. Оказалось, вчера вечером он провалился в канализационный люк. Крышка была приоткрыта и находилась под снегом. Полицейские отслеживали маршрут ребенка по камерам. В какой-то момент мальчишка просто исчез. Когда обследовали зону таинственного исчезновения, услышали голос мальчугана достали», — пишет telegram-канал SHOT.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили дело по факту пропажи мальчика. В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что ее сын гостил у своей тети и около 16 часов его отправили в магазин за яблоками для пирога, но обратно он не вернулся.