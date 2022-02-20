20 февраля 2022

В США прошло заседание совета нацбезопасности по Украине

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Джо Байден, байден джо
Байден провел заседание по Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент США Джо Байден провел заседание американского Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной», — сообщили в пресс-службе. Лидер США и его команда по нацбезопасности регулярно отслеживает информацию о событиях на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Цель — дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

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Президент США Джо Байден провел заседание американского Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной», — сообщили в пресс-службе. Лидер США и его команда по нацбезопасности регулярно отслеживает информацию о событиях на Украине. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Цель — дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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