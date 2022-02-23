ВЦИОМ: более 70% россиян поддержали независимость ДНР и ЛНР

О договоре о взаимопомощи между Россией и Донбассом положительно отозвались 73% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Более 70% россиян заявили, что скорее поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты своего опроса. Договор о взаимопомощи между Россией и Донбассом поддержали почти 80% респондентов.

«Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик (73%), скорее не поддерживают — 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%)», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Всего в телефонном интервью приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР поддерживают 73% опрошенных. Еще 16% скорее негативно относятся к этому решению.

О том, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР ничего не знают 8% россиян. Остальные 92% слышали об этом в той или иной степени. В подробностях о решении Путина знают 66% опрошенных граждан.

Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР ночью 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В МИД России сообщили, что документы предусматривают размещение военных баз России в Донбассе, но речи об этом пока не идет.

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