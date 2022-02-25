Вирусолог Нетесов: угроза новой вспышки COVID в России велика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, прогулка, человек в маске
В России возможны очень крупные вспышки COVID-19, считает Сергей Нетесов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за большого потока беженцев с Донбасса в России велика вероятность новой вспышки COVID-19. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов.

«Потенциальная угроза новой вспышки коронавирусной инфекции в России велика. Это связано с перемещениями больших масс людей, беженцев с Донбасса, причем не на самолетах, а на поездах. Так что вполне может быть осложнение обстановки, и здесь обстоятельства такие, что могут возникать новые варианты. Процент вакцинированных у нас маленький, так что возможны и очень крупные вспышки», — сказал Нетесов в интервью «Ридусу».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса. За последние сутки в России выявили 123 460 случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах, кроме школьников, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за большого потока беженцев с Донбасса в России велика вероятность новой вспышки COVID-19. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов. «Потенциальная угроза новой вспышки коронавирусной инфекции в России велика. Это связано с перемещениями больших масс людей, беженцев с Донбасса, причем не на самолетах, а на поездах. Так что вполне может быть осложнение обстановки, и здесь обстоятельства такие, что могут возникать новые варианты. Процент вакцинированных у нас маленький, так что возможны и очень крупные вспышки», — сказал Нетесов в интервью «Ридусу». Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса. За последние сутки в России выявили 123 460 случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах, кроме школьников, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...