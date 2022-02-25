Вирусолог Нетесов: угроза новой вспышки COVID в России велика 25 февраля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 + В России возможны очень крупные вспышки COVID-19, считает Сергей Нетесов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за большого потока беженцев с Донбасса в России велика вероятность новой вспышки COVID-19. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов. «Потенциальная угроза новой вспышки коронавирусной инфекции в России велика. Это связано с перемещениями больших масс людей, беженцев с Донбасса, причем не на самолетах, а на поездах. Так что вполне может быть осложнение обстановки, и здесь обстоятельства такие, что могут возникать новые варианты. Процент вакцинированных у нас маленький, так что возможны и очень крупные вспышки», — сказал Нетесов в интервью «Ридусу». Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса. За последние сутки в России выявили 123 460 случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах, кроме школьников, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Из-за большого потока беженцев с Донбасса в России велика вероятность новой вспышки COVID-19. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов. «Потенциальная угроза новой вспышки коронавирусной инфекции в России велика. Это связано с перемещениями больших масс людей, беженцев с Донбасса, причем не на самолетах, а на поездах. Так что вполне может быть осложнение обстановки, и здесь обстоятельства такие, что могут возникать новые варианты. Процент вакцинированных у нас маленький, так что возможны и очень крупные вспышки», — сказал Нетесов в интервью «Ридусу». Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса. За последние сутки в России выявили 123 460 случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах, кроме школьников, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям