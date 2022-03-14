PayPal заблокирует электронные кошельки в РФ с 18 марта

12 марта 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

В компании посоветовали россиянам вывести остаток средств со своего счета до 18 марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Электронная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян. Данная мера будет осуществлена с 18 марта 2022 года, сообщается на сайте компании. «В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в сообщении. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей. Сервисом пользуется более 38 млн человек. Ранее сообщалось, что PayPal временно уходит из России. Об этом заявил директор компании Дэн Шульман. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Электронная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян. Данная мера будет осуществлена с 18 марта 2022 года, сообщается на сайте компании. «В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в сообщении. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей. Сервисом пользуется более 38 млн человек. Ранее сообщалось, что PayPal временно уходит из России. Об этом заявил директор компании Дэн Шульман.