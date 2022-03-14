PayPal заблокирует электронные кошельки в РФ с 18 марта

Электронная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян. Данная мера будет осуществлена с 18 марта 2022 года, сообщается на сайте компании.
«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей. Сервисом пользуется более 38 млн человек. Ранее сообщалось, что PayPal временно уходит из России. Об этом заявил директор компании Дэн Шульман.
Электронная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян. Данная мера будет осуществлена с 18 марта 2022 года, сообщается на сайте компании. «В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в сообщении. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей. Сервисом пользуется более 38 млн человек. Ранее сообщалось, что PayPal временно уходит из России. Об этом заявил директор компании Дэн Шульман.