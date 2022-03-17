Бразилия просит помощи России в создании атомных подлодок

Бразилия хочет использовать российский опыт в постройке атомных подлодок Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Бразилия просит Россию оказать ей помощь в создании атомных подводных лодок. Такая просьба прозвучала в ходе встречи президентов двух стран — Жаира Болсонару и Владимира Путина.

Болсонару попросил Путина о помощи с проектом после отказа США от сотрудничества с Бразилией в этой области. «США отказались помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки. Это побудило президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — сообщает газета Folha de São Paulo. Отмечается, что разговор состоялся еще в середине февраля, во время поездки Болсонару в Москву.

По словам Болсонару, в 2021 году Военно-морские силы страны начали испытания ядерной силовой установки. Поэтому Бразилии может пригодиться большой российский опыт и в этой сфере.

Бразильский президент находился с визитом в Москве с 14 по 17 февраля. По итогам переговоров принято решение о сотрудничестве в добыче углеводородов на морских месторождениях, развитии водородной и атомной энергетики и других отраслей, напоминает «Коммерсант». Власти США высказали тогда обеспокоенность этим визитом: по мнению Белого дома, факт приема Путиным Болсонару говорит о том, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе».

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