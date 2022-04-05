Небензя публично уличил Зеленского в лицемерии. «Мы все хорошо помним»

05 апреля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Василий Небензя припомнил Владимиру Зеленскому его обещания Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совбеза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что украинский лидер разрушил надежды россиян. «Владимир Александрович, мы все хорошо помним, как в 2019 годы вы были избраны президентом Украины. С вашим избранием было связано много надежд. Ведь вы шли на выборы с обещанием мира, с окончанием войны на Донбассе, в вас поверило русскоязычное население, право которого вы обязались защищать. Казалось, вот конец той истории несправедливости, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в озлобленную антироссию. Но этим надеждам не суждено было сбыться», — заявил Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Российский постпред отметил, что Зеленский сейчас называет жителей ДНР и ЛНР «особями», вводит «языковую инквизицию» в стране, где русский язык является родным для 40% населения, а взрывы и снаряды звучат по всей Украине. «Звучат они, потому что другого способа принести мир на Донбасс не осталось после того, как вы и ваши подчиненные отказались выполнять Минские соглашения, приготовились уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретны приказов», — добавит постпред РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совбеза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что украинский лидер разрушил надежды россиян. «Владимир Александрович, мы все хорошо помним, как в 2019 годы вы были избраны президентом Украины. С вашим избранием было связано много надежд. Ведь вы шли на выборы с обещанием мира, с окончанием войны на Донбассе, в вас поверило русскоязычное население, право которого вы обязались защищать. Казалось, вот конец той истории несправедливости, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в озлобленную антироссию. Но этим надеждам не суждено было сбыться», — заявил Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Российский постпред отметил, что Зеленский сейчас называет жителей ДНР и ЛНР «особями», вводит «языковую инквизицию» в стране, где русский язык является родным для 40% населения, а взрывы и снаряды звучат по всей Украине. «Звучат они, потому что другого способа принести мир на Донбасс не осталось после того, как вы и ваши подчиненные отказались выполнять Минские соглашения, приготовились уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретны приказов», — добавит постпред РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.