Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совбеза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что украинский лидер разрушил надежды россиян.
«Владимир Александрович, мы все хорошо помним, как в 2019 годы вы были избраны президентом Украины. С вашим избранием было связано много надежд. Ведь вы шли на выборы с обещанием мира, с окончанием войны на Донбассе, в вас поверило русскоязычное население, право которого вы обязались защищать. Казалось, вот конец той истории несправедливости, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в озлобленную антироссию. Но этим надеждам не суждено было сбыться», — заявил Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском».
Российский постпред отметил, что Зеленский сейчас называет жителей ДНР и ЛНР «особями», вводит «языковую инквизицию» в стране, где русский язык является родным для 40% населения, а взрывы и снаряды звучат по всей Украине. «Звучат они, потому что другого способа принести мир на Донбасс не осталось после того, как вы и ваши подчиненные отказались выполнять Минские соглашения, приготовились уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретны приказов», — добавит постпред РФ.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совбеза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что украинский лидер разрушил надежды россиян. «Владимир Александрович, мы все хорошо помним, как в 2019 годы вы были избраны президентом Украины. С вашим избранием было связано много надежд. Ведь вы шли на выборы с обещанием мира, с окончанием войны на Донбассе, в вас поверило русскоязычное население, право которого вы обязались защищать. Казалось, вот конец той истории несправедливости, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в озлобленную антироссию. Но этим надеждам не суждено было сбыться», — заявил Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Российский постпред отметил, что Зеленский сейчас называет жителей ДНР и ЛНР «особями», вводит «языковую инквизицию» в стране, где русский язык является родным для 40% населения, а взрывы и снаряды звучат по всей Украине. «Звучат они, потому что другого способа принести мир на Донбасс не осталось после того, как вы и ваши подчиненные отказались выполнять Минские соглашения, приготовились уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретны приказов», — добавит постпред РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.