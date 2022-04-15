Министр ФРГ призвал экономить на энергии, чтобы не зависеть от РФ

Немцы должны экономить топливо, чтобы оказать давление на Россию, заявил Роберт Хабек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Германии следует начать экономить электроэнергию, чтобы стать более независимыми от российского топлива. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, гражданам следует начать пользоваться поездами и велосипедами вместо автомобилей.

«Немцы должны начать экономить энергию уже сейчас, чтобы стать более независимыми от российского ископаемого топлива. Германия находится под давлением, вынуждая себя отказаться от российского газа и нефти, поскольку критики говорят, что доходы от этого обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации», — передает Reuters слова Хабека.

Министр также отметил, что граждане Германии могут сократить потребление энергии, отказавшись от автомобилей. «Каждый не проезженный километр — это вклад в то, чтобы было легче уйти от российских поставок энергоносителей», — подытожил он.

Председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США, передает RT. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их. По словам главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа.

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