В Германии выселяют беженцев из Афганистана ради украинских беженцев из-за «отсутствия альтернатив» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Социальные работники приходят в дома, где живут беженцы из Афганистана, чтобы выселить их ради украинских беженцев. Об этом сообщает иностранное агентство Foreign Policy.

«Правительство оправдывало выселение тем, что афганцев выгоняли из так называемых „центров прибытия“, где они в любом случае должны оставаться лишь на короткий срок. Но некоторые семьи жили там годами», — сказал Тарек Алаовс, член правления Берлинского совета по делам беженцев, слова которого приводит агентство.

Решение было принято Департаментом интеграции, труда и социальных услуг Сената Берлина. Основа для этого, по утверждению властей — объективные трудности и отсутствие альтернативы. «Поскольку украинцам, в том числе многим женщинам с детьми, нужна крыша над головой и кровать», — говорится в статье.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, нацеленную на демилитаризацию, денацификацию и помощь Донецкой и Луганской народной республикам, граждан которых в течение 8 лет обстреливали ВСУ. Из-за неспокойной ситуации на территории страны часть беженцев уехала в Европу, а другие граждане предпочли временно перебраться на территорию РФ.

О ситуации с беженцами в ЕС ранее предупреждал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что европейцы уже недовольны высокой инфляцией, отсутствием продуктов в некоторых магазинах, а также наплывом беженцев. По словам Медведева, это может спровоцировать волну насильственной преступности в ЕС.

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