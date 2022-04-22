В Минобороны РФ назвали задачи второго этапа спецоперации, ВС РФ уничтожили батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) у станции Мелиоративное. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 апреля.
- Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что задачей российских войск на второй фазе спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной;
- ВС РФ ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное;
- В Минобороны РФ сообщили, что из Мариуполя было эвакуировано более 145 тысяч человек, включая сдавшихся в плен украинских военных;
- Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не дает украинским националистам в «Азовстале» сложить оружие. По словам президента, Россия готова гарантировать жизнь всем, кто добровольно сложит оружие;
- 36-я бригада морской пехоты ВСУ потеряла в Мариуполе более 700 человек. Об этом сообщил сдавшийся в плен начальник медицинской службы бригады.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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