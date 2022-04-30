В России утвердили выплаты командированным в Донбасс

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о выплатах командированным в Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае смерти граждан РФ, командированных в Донбасс, их родственники получат 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации.

«Указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 млн рублей, при ранении — 3 млн рублей», — сказано в указе.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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В случае смерти граждан РФ, командированных в Донбасс, их родственники получат 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации. «Указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 млн рублей, при ранении — 3 млн рублей», — сказано в указе. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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