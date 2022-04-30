В России утвердили выплаты командированным в Донбасс

30 апреля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о выплатах командированным в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае смерти граждан РФ, командированных в Донбасс, их родственники получат 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации. «Указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 млн рублей, при ранении — 3 млн рублей», — сказано в указе. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В случае смерти граждан РФ, командированных в Донбасс, их родственники получат 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации. «Указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 млн рублей, при ранении — 3 млн рублей», — сказано в указе. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.