Партия Макрона не набрала абсолютное большинство мест на выборах

Коалиция Эмманюэля Макрона не получила абсолютного большинства в Нацсобрании ФранцииФото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram
Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» не получила безусловное большинство мест в Национальном собрании Франции. Такие данные приведены по итогам второго тура парламентских выборов, который прошел 19 июня, об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным BFMTV, коалиция действующего президента Республики получила простое большинство в нижней палате парламента Франции. Отмечается, что на втором месте левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, третье место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».
Также сообщается, что блок «Вместе!» получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании. Там насчитывается 577 депутатов. По данным СМИ, у оппозиционного левого блока будет от 170 до 190 мандатов. В частности, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», по предварительным данным, получает от 75 до 95 мандатов.
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Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» не получила безусловное большинство мест в Национальном собрании Франции. Такие данные приведены по итогам второго тура парламентских выборов, который прошел 19 июня, об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным BFMTV, коалиция действующего президента Республики получила простое большинство в нижней палате парламента Франции. Отмечается, что на втором месте левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, третье место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Также сообщается, что блок «Вместе!» получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании. Там насчитывается 577 депутатов. По данным СМИ, у оппозиционного левого блока будет от 170 до 190 мандатов. В частности, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», по предварительным данным, получает от 75 до 95 мандатов.