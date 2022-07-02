Шольц признал беспомощность перед возможностями Путина

Никто не знает, когда у Путина иссякнет ресурс для ведения спецоперации, заявил Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Он [Путин] — лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать очень долго», — признался Шольц в интервью телеканалу CBS News. В ответ на вопрос о том, когда у российского лидера закончатся ресурсы для проведения спецоперации, канцлер ответил: «На самом деле никто не знает».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей глава заявлял освобождение территорий Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию самой Украины.

По информации Минобороны РФ, российские войска успешно выполняют задачи по ликвидации военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Так, например, 2 июля ВКС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на Украине, сообщает RT.

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