В «Яндекс.Такси» появился новый тариф для экономии россиян. Скрины

05 июля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Тариф «Попутчик» доступен жителям Екатеринбурга, Ярославля и Саратова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В «Яндекс.Такси» появился новый тариф «Попутчик», благодаря которому поездки на такси станут дешевле. Об этом сообщает telegram-канал «URA.RU». «Яндекс» запустил новый тариф «Попутчик». Пассажир, вызвавший авто, «заедет» на такси за клиентом сервиса, которому по пути, при этом заплатит меньше. Новая услуга доступна при повышенном спросе», — говорится в сообщении. Тариф доступен жителям Екатеринбурга, Ярославля и Саратова. Новая опция будет действовать при тарифе «Эконом». В пути к пассажиру сможет присоединиться другой пользователь «Яндекс.Такси». Приложение объединит заказы по пути, при этом пассажиры вообще не будут знать друг друга. Правда, время в пути с применением новой опции может увеличиться на 20 минут. «Такие заказы занимают больше времени, но для водителя получается выгоднее, так как каждый попутчик оплачивает поездку отдельно. Кроме этого, до 31 июля за каждую поездку с попутчиками начисляется два балла приоритета на три часа», — цитирует «Яндекс» ИА «ЕАН». Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: ИА «ЕАН» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В «Яндекс.Такси» появился новый тариф «Попутчик», благодаря которому поездки на такси станут дешевле. Об этом сообщает telegram-канал «URA.RU». «Яндекс» запустил новый тариф «Попутчик». Пассажир, вызвавший авто, «заедет» на такси за клиентом сервиса, которому по пути, при этом заплатит меньше. Новая услуга доступна при повышенном спросе», — говорится в сообщении. Тариф доступен жителям Екатеринбурга, Ярославля и Саратова. Новая опция будет действовать при тарифе «Эконом». В пути к пассажиру сможет присоединиться другой пользователь «Яндекс.Такси». Приложение объединит заказы по пути, при этом пассажиры вообще не будут знать друг друга. Правда, время в пути с применением новой опции может увеличиться на 20 минут. «Такие заказы занимают больше времени, но для водителя получается выгоднее, так как каждый попутчик оплачивает поездку отдельно. Кроме этого, до 31 июля за каждую поездку с попутчиками начисляется два балла приоритета на три часа», — цитирует «Яндекс» ИА «ЕАН».