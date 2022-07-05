В Праге установили пугающую скульптуру «украинской матери»

05 июля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

В Европе вновь поставили скульптуру, посвященную украинским матерям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Праги установили скульптуру, посвященную российско-украинскому конфликту. Памятник «Украинская мать» напугал жителей города, сообщили в СМИ. Фото новой скульптуры опубликовал telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Установленный между зданиями памятник представляет из себя очертания женщины с раскинутыми руками. По словам авторов канала, произведение искусства пугает прохожих. Сами чехи прозвали скульптуру «Медузой Горгоной» и «жутким приведением», уточнили журналисты. Ранее похожую скульптуру «Крик украинской матери» открыли в Болгарии. Болгары высмеяли памятник кричащей женщины. По мнению жителей, скульптура выглядит уродливо и пугающе. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Он также отмечал, что операция проводится вынужденно и направлена на демилитаризацию Украины. Фото: telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В центре Праги установили скульптуру, посвященную российско-украинскому конфликту. Памятник «Украинская мать» напугал жителей города, сообщили в СМИ. Фото новой скульптуры опубликовал telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Установленный между зданиями памятник представляет из себя очертания женщины с раскинутыми руками. По словам авторов канала, произведение искусства пугает прохожих. Сами чехи прозвали скульптуру «Медузой Горгоной» и «жутким приведением», уточнили журналисты. Ранее похожую скульптуру «Крик украинской матери» открыли в Болгарии. Болгары высмеяли памятник кричащей женщины. По мнению жителей, скульптура выглядит уродливо и пугающе. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Он также отмечал, что операция проводится вынужденно и направлена на демилитаризацию Украины.