В Праге установили пугающую скульптуру «украинской матери»

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Пикет болотников за свободу узников и свободу Украины. Екатеринбург, флаг украины
В Европе вновь поставили скульптуру, посвященную украинским матерям Фото:

В центре Праги установили скульптуру, посвященную российско-украинскому конфликту. Памятник «Украинская мать» напугал жителей города, сообщили в СМИ.

Фото новой скульптуры опубликовал telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Установленный между зданиями памятник представляет из себя очертания женщины с раскинутыми руками.

По словам авторов канала, произведение искусства пугает прохожих. Сами чехи прозвали скульптуру «Медузой Горгоной» и «жутким приведением», уточнили журналисты.

Ранее похожую скульптуру «Крик украинской матери» открыли в Болгарии. Болгары высмеяли памятник кричащей женщины. По мнению жителей, скульптура выглядит уродливо и пугающе.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Он также отмечал, что операция проводится вынужденно и направлена на демилитаризацию Украины.

Фото:

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В центре Праги установили скульптуру, посвященную российско-украинскому конфликту. Памятник «Украинская мать» напугал жителей города, сообщили в СМИ. Фото новой скульптуры опубликовал telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Установленный между зданиями памятник представляет из себя очертания женщины с раскинутыми руками. По словам авторов канала, произведение искусства пугает прохожих. Сами чехи прозвали скульптуру «Медузой Горгоной» и «жутким приведением», уточнили журналисты. Ранее похожую скульптуру «Крик украинской матери» открыли в Болгарии. Болгары высмеяли памятник кричащей женщины. По мнению жителей, скульптура выглядит уродливо и пугающе. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Он также отмечал, что операция проводится вынужденно и направлена на демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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