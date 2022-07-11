Зеленский огорчился из-за отказа Канады от санкций против РФ

12 июля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Зеленский обиделся на Канаду из-за поставки в Германию турбины для «Северного потока» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока» — неприемлемое исключение из санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Теперь, по мнению украинского лидера, Европа должна готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа». Ранее Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент». Позднее МИД Украины вызвал посла Канады из-за отказа от санкций против РФ. Однако Запад проигнорировал просьбы Киева. В частности, решение Канады поддержали в Белом доме. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока» — неприемлемое исключение из санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Теперь, по мнению украинского лидера, Европа должна готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа». Ранее Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент». Позднее МИД Украины вызвал посла Канады из-за отказа от санкций против РФ. Однако Запад проигнорировал просьбы Киева. В частности, решение Канады поддержали в Белом доме.