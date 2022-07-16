URA.RU запускает коллаборацию с more.tv. Участвуйте в розыгрыше годового абонемента

16 июля 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Получите шанс выиграть подписку на more.tv — подпишитесь на рассылку с афишей URA.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Нескучная афиша от URA.RU URA.RU проводит розыгрыш годовой подписки на онлайн-кинотеатр more.tv. Чтобы получить шанс выиграть абонемент, достаточно подписаться на рассылку афиши онлайн-событий от URA.RU на электронную почту. В афише каждый день мы рассказываем о музыкальных релизах, новых фильмах, вебинарах и других событиях в онлайн. В конце каждого месяца URA.RU будет разыгрывать абонемент среди всех получателей рассылки с афишей. Победитель определяется генератором случайных чисел. Первый счастливчик будет объявлен 1 августа в рассылке, а также афише на сайте URA.RU. Абонент доступен до января 2023 года. Также в каждой рассылке афиши URA.RU на электронную почту есть промокод на абонемент more.tv на 45 дней. Аналогичную акцию агентство проводит с книжным сервисом ЛитРес. More.tv — онлайн-сервис, прославившийся оригинальными сериалами «Чики», «Псих», «Трудные подростки», «Happy End». Кроме того, на more есть эксклюзивные зарубежные премьеры, огромный каталог голливудских блокбастеров, детская анимация и хиты СТС до эфира на ТВ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

URA.RU проводит розыгрыш годовой подписки на онлайн-кинотеатр more.tv. Чтобы получить шанс выиграть абонемент, достаточно подписаться на рассылку афиши онлайн-событий от URA.RU на электронную почту. В афише каждый день мы рассказываем о музыкальных релизах, новых фильмах, вебинарах и других событиях в онлайн. В конце каждого месяца URA.RU будет разыгрывать абонемент среди всех получателей рассылки с афишей. Победитель определяется генератором случайных чисел. Первый счастливчик будет объявлен 1 августа в рассылке, а также афише на сайте URA.RU. Абонент доступен до января 2023 года. Также в каждой рассылке афиши URA.RU на электронную почту есть промокод на абонемент more.tv на 45 дней. Аналогичную акцию агентство проводит с книжным сервисом ЛитРес. More.tv — онлайн-сервис, прославившийся оригинальными сериалами «Чики», «Псих», «Трудные подростки», «Happy End». Кроме того, на more есть эксклюзивные зарубежные премьеры, огромный каталог голливудских блокбастеров, детская анимация и хиты СТС до эфира на ТВ.