В Госдуме призвали объявить Байдена в международный розыск

16 июля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Как считает депутат Госдумы, действия Байдена привели к развязыванию военного конфликта на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить президента США Джо Байдена в международный розыск за «политику спонсирования неонацизма». По его мнению, действия Байдена привели к развязыванию военного конфликта на Украине. «США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — пояснил он РИА «Новости». Он считает, что вся вина за происходящие на сегодня события полностью лежит на США, в частности — Байдене. Ранее Байдена уличили в приеме наркотиков. Американский президент часто попадает в курьезные ситуации. Так, в своих выступлениях он часто путает слова, во время велопрогулки падает с велосипеда и забывает порядок своих действий на важных поездках. Одним из последних инцидентов стало использование шпаргалки во время пресс-конференции. В США предрекли новый провал Байдена из-за России. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить президента США Джо Байдена в международный розыск за «политику спонсирования неонацизма». По его мнению, действия Байдена привели к развязыванию военного конфликта на Украине. «США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — пояснил он РИА «Новости». Он считает, что вся вина за происходящие на сегодня события полностью лежит на США, в частности — Байдене. Ранее Байдена уличили в приеме наркотиков. Американский президент часто попадает в курьезные ситуации. Так, в своих выступлениях он часто путает слова, во время велопрогулки падает с велосипеда и забывает порядок своих действий на важных поездках. Одним из последних инцидентов стало использование шпаргалки во время пресс-конференции. В США предрекли новый провал Байдена из-за России.