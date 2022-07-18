Премьер-министр Шри-Ланки: санкции не поставят РФ на колени

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Санкции Запада не смогут повлиять на Россию, считает Ранил Викремесингхе Фото:
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Санкции не смогут поставить Россию на колени, однако нанесут серьезный ущерб странам третьего мира. Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.

«Санкции против России не поставят Москву на колени. Вместо этого они нанесут серьезный ущерб странам третьего мира с точки зрения нехватки продовольствия и стремительного роста цен», — передает слова Викремесингхе агентство Outlook.

Санкции против России были введены в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия санкций «удалось минимизировать». По словам российского лидера, «недальновидная политика» стран Запада привела к мировому продовольственному кризу и негативно сказывается на беднейших странах мира, пишет RT.

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Санкции не смогут поставить Россию на колени, однако нанесут серьезный ущерб странам третьего мира. Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе. «Санкции против России не поставят Москву на колени. Вместо этого они нанесут серьезный ущерб странам третьего мира с точки зрения нехватки продовольствия и стремительного роста цен», — передает слова Викремесингхе агентство Outlook. Санкции против России были введены в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия санкций «удалось минимизировать». По словам российского лидера, «недальновидная политика» стран Запада привела к мировому продовольственному кризу и негативно сказывается на беднейших странах мира, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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