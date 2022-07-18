Премьер-министр Шри-Ланки: санкции не поставят РФ на колени

18 июля 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Санкции Запада не смогут повлиять на Россию, считает Ранил Викремесингхе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции не смогут поставить Россию на колени, однако нанесут серьезный ущерб странам третьего мира. Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе. «Санкции против России не поставят Москву на колени. Вместо этого они нанесут серьезный ущерб странам третьего мира с точки зрения нехватки продовольствия и стремительного роста цен», — передает слова Викремесингхе агентство Outlook. Санкции против России были введены в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия санкций «удалось минимизировать». По словам российского лидера, «недальновидная политика» стран Запада привела к мировому продовольственному кризу и негативно сказывается на беднейших странах мира, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции не смогут поставить Россию на колени, однако нанесут серьезный ущерб странам третьего мира. Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе. «Санкции против России не поставят Москву на колени. Вместо этого они нанесут серьезный ущерб странам третьего мира с точки зрения нехватки продовольствия и стремительного роста цен», — передает слова Викремесингхе агентство Outlook. Санкции против России были введены в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия санкций «удалось минимизировать». По словам российского лидера, «недальновидная политика» стран Запада привела к мировому продовольственному кризу и негативно сказывается на беднейших странах мира, пишет RT.