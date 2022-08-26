26 августа 2022

У экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова изъяли золотой унитаз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, коттедж, солнечная долина
Суд изъял у Алексея Сафонова дорогостоящие дома и остальное имущество (архивное фото) Фото:

Промышленный районный суд Ставрополья изъял имущество, в том числе золотую сантехнику, бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуру России.

«Сегодня Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет о земельных участках, дорогостоящих домах, квартирах и иностранных автомобилях премиального сегмента.

Бывший начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова нашли еще 21 дом. В июле другой сотрудник ГИБДД Ставрополья Александр Аржанухин был арестован по обвинению в коррупции. Отмечается, что он оказался еще богаче Сафонова.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Промышленный районный суд Ставрополья изъял имущество, в том числе золотую сантехнику, бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуру России. «Сегодня Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет о земельных участках, дорогостоящих домах, квартирах и иностранных автомобилях премиального сегмента. Бывший начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова нашли еще 21 дом. В июле другой сотрудник ГИБДД Ставрополья Александр Аржанухин был арестован по обвинению в коррупции. Отмечается, что он оказался еще богаче Сафонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...