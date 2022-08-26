У экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова изъяли золотой унитаз

27 августа 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Суд изъял у Алексея Сафонова дорогостоящие дома и остальное имущество (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Промышленный районный суд Ставрополья изъял имущество, в том числе золотую сантехнику, бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуру России. «Сегодня Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет о земельных участках, дорогостоящих домах, квартирах и иностранных автомобилях премиального сегмента. Бывший начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова нашли еще 21 дом. В июле другой сотрудник ГИБДД Ставрополья Александр Аржанухин был арестован по обвинению в коррупции. Отмечается, что он оказался еще богаче Сафонова.

Промышленный районный суд Ставрополья изъял имущество, в том числе золотую сантехнику, бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуру России. «Сегодня Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет о земельных участках, дорогостоящих домах, квартирах и иностранных автомобилях премиального сегмента. Бывший начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова нашли еще 21 дом. В июле другой сотрудник ГИБДД Ставрополья Александр Аржанухин был арестован по обвинению в коррупции. Отмечается, что он оказался еще богаче Сафонова.