Иностранцы едут в Кузбасс ради нового проекта Путина, несмортя на «культуру отмены»

Иностранные студенты поступили в кемеровский институт, построенный по поручению Путина

02 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

С 1 сентября в Кемерово начал работу Российский государственный институт сценических искусств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кемерово начал работу Российский государственный институт сценических искусств (РГиСИ), построенный по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, с 1 сентября обучение начали проходить не только студенты из России, но и из зарубежных стран. «В вузе будет учиться 75 первокурсников по 10 программам бакалавриата и специалитета. На некоторые специальности конкурс на место составлял 7 человек. На вступительные экзамены в РГИСИ приехали абитуриенты не только из регионов России, но и зарубежных стран. Так, по специализации „Режиссер театра кукол“ будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики», — сообщили в вузе. При этом иностранцы будут не только учиться, но и преподавать. Так, актриса из Италии Эммануэла Карузо будет учить актерскому мастерству, а Александр Нордштерм из Швеции будет преподавать режиссуру. «Культура отмены всего русского — это просто абсурд. Это не только мое мнение, но и многих моих западных коллег. Несмотря на политические решения нельзя отрицать влияние русской культуры на мировое общество. Нельзя отрицать, что ее нет», — сказал Нордштерм. Набор студентов был объявлен, несмотря на продолжение строительных работ. За их проведением лично следит губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все попытки Запада «отменить» русскую культуру тщетны. Глава государства заявил, что страны Запада «не выучили уроки истории». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кемерово начал работу Российский государственный институт сценических искусств (РГиСИ), построенный по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, с 1 сентября обучение начали проходить не только студенты из России, но и из зарубежных стран. «В вузе будет учиться 75 первокурсников по 10 программам бакалавриата и специалитета. На некоторые специальности конкурс на место составлял 7 человек. На вступительные экзамены в РГИСИ приехали абитуриенты не только из регионов России, но и зарубежных стран. Так, по специализации „Режиссер театра кукол“ будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики», — сообщили в вузе. При этом иностранцы будут не только учиться, но и преподавать. Так, актриса из Италии Эммануэла Карузо будет учить актерскому мастерству, а Александр Нордштерм из Швеции будет преподавать режиссуру. «Культура отмены всего русского — это просто абсурд. Это не только мое мнение, но и многих моих западных коллег. Несмотря на политические решения нельзя отрицать влияние русской культуры на мировое общество. Нельзя отрицать, что ее нет», — сказал Нордштерм. Набор студентов был объявлен, несмотря на продолжение строительных работ. За их проведением лично следит губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все попытки Запада «отменить» русскую культуру тщетны. Глава государства заявил, что страны Запада «не выучили уроки истории».