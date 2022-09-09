«Единая Россия» приставила наблюдателей к каждому избирательному участку в РФ

09 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Наблюдали от «Единой России» будут работать на 19 тысячах УИК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» направила 42 тысячи наблюдателей на избирательные участки. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов. Наблюдатели, подготовленные «Единой Россией», будут работать на 19 тысячах УИК. «Чтобы все прошло в рамках закона, мы провели обучение для корпуса наших наблюдателей и выставили их на все участки», — приводит слова Сергея Перминова официальный сайт «Единой России». Задача наблюдателей — следить за выдачей бюллетеней и подсчетом голосов, а также за ходом выездного голосования. Они также будут реагировать на различные ситуации на участках — примеры таких ситуаций разбирались во время обучения в Центральном исполкоме «Единой России. Информация от наблюдателей будет поступать в специально созданный «Единой Россией» модуль «Наблюдатель» и федеральный ситуативный центр, сообщил Перминов. Ее будут обрабатывать юристы. Так «Единая Россия» собирается отстаивать легитимность выборов и интересы кандидатов и партии в целом. В России начались трехдневные выборы. 9—11 сентября пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ и 12 городских дум. Также в единый день голосования пройдут выборы губернаторов в 15 регионах России.

Партия «Единая Россия» направила 42 тысячи наблюдателей на избирательные участки. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов. Наблюдатели, подготовленные «Единой Россией», будут работать на 19 тысячах УИК. «Чтобы все прошло в рамках закона, мы провели обучение для корпуса наших наблюдателей и выставили их на все участки», — приводит слова Сергея Перминова официальный сайт «Единой России». Задача наблюдателей — следить за выдачей бюллетеней и подсчетом голосов, а также за ходом выездного голосования. Они также будут реагировать на различные ситуации на участках — примеры таких ситуаций разбирались во время обучения в Центральном исполкоме «Единой России. Информация от наблюдателей будет поступать в специально созданный «Единой Россией» модуль «Наблюдатель» и федеральный ситуативный центр, сообщил Перминов. Ее будут обрабатывать юристы. Так «Единая Россия» собирается отстаивать легитимность выборов и интересы кандидатов и партии в целом. В России начались трехдневные выборы. 9—11 сентября пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ и 12 городских дум. Также в единый день голосования пройдут выборы губернаторов в 15 регионах России.