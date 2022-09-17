В Запорожье предложили вооружить чиновников для самозащиты

17 сентября 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

В Запорожской области предложили вооружать чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чиновникам администраций в Запорожской области предложили выдавать оружие для самообороны. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня мало кто из представителей администраций имеют охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты», — цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что представителям военно-гражданских администраций можно доверить оружие, так как эти люди отвечают за судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях. Ранее в результате покушении погибли заместитель главы администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума, сообщал телеканал RT. Оба были убиты возле своего гаража. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.

Чиновникам администраций в Запорожской области предложили выдавать оружие для самообороны. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня мало кто из представителей администраций имеют охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты», — цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что представителям военно-гражданских администраций можно доверить оружие, так как эти люди отвечают за судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях. Ранее в результате покушении погибли заместитель главы администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума, сообщал телеканал RT. Оба были убиты возле своего гаража. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.