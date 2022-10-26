Доктор военных наук Сивков назвал дату главной битвы на Украине

Доктор военных наук Сивков: российская армия пойдет в крупномасштабное наступление в декабре—январе

26 октября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Войска РФ готовят крупномасштабное наступление к концу этого года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска пойдут в крупномасштабное наступление на Украине в декабре—январе. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Наши войска готовятся к крупномасштабному наступлению, это очевидно. <…> Сейчас наши войска готовятся к наступлению на Николаев и Одессу. В новых областях сейчас создается серьезная группировка войск. <…> Боеспособность этой группировки может быть обеспечена полностью к середине декабря — началу января. <…> Значит, в декабре—январе наши могут пойти в крупномасштабное наступление», — рассказал военный эксперт. Его слова приводит телеканал «Царьград». Сивков отмечает, что в этот период будут благоприятные условия для вооруженных сил РФ — снег сдувается, а грунт становится крепким. Также он обращает внимание на тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с большой вероятностью будут атаковать именно херсонское направление, ведь именно тут они сосредотачивают все свои силы, пытаясь оттеснить войска от правого берега Днепра на узком участке, так как у них нет возможности вводить крупные войска. Ранее военные силы РФ отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Также власти Херсона создали территориальную оборону. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.

Российские войска пойдут в крупномасштабное наступление на Украине в декабре—январе. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Наши войска готовятся к крупномасштабному наступлению, это очевидно. <…> Сейчас наши войска готовятся к наступлению на Николаев и Одессу. В новых областях сейчас создается серьезная группировка войск. <…> Боеспособность этой группировки может быть обеспечена полностью к середине декабря — началу января. <…> Значит, в декабре—январе наши могут пойти в крупномасштабное наступление», — рассказал военный эксперт. Его слова приводит телеканал «Царьград». Сивков отмечает, что в этот период будут благоприятные условия для вооруженных сил РФ — снег сдувается, а грунт становится крепким. Также он обращает внимание на тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с большой вероятностью будут атаковать именно херсонское направление, ведь именно тут они сосредотачивают все свои силы, пытаясь оттеснить войска от правого берега Днепра на узком участке, так как у них нет возможности вводить крупные войска. Ранее военные силы РФ отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Также власти Херсона создали территориальную оборону. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.