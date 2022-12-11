WSJ: у Украины мало шансов на победу военным путем

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Вывод российских войск из Украины повлечет наступление, превышающее возможности ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина имеет мало шансов на победу в СВО военным путем. Причиной тому является нужда в большом притоке военной поддержки Запада, которую он вряд ли готов выдержать. Об этом написали в Wall Street Journal.

В статье отметили сильную зависимость Киева от готовности Запада оказывать многомиллиардную поддержку. «Для вытеснения российских войск с укрепленных позиций, которые они занимают более чем на 15% территории Украины, потребуется еще больший приток военной поддержки — возможно, больший, чем Запад готов и способен выдержать», — написали в издании. Уточняется, что вывод войск РФ из Украины может повлечь контрнаступление, которое ВСУ не смогут осилить.

С начала спецоперации Соединенные Штаты предоставили Украине около 32 миллиардов долларов, из них 20 миллиардов в виде оружия и других средств военной безопасности. Сейчас Киеву необходимо получать 5 миллиардов долларов ежемесячно на невоенную поддержку, чтобы поддерживать работу государственного управления и жизненно важных служб.

Ранее сообщалось, что под Артемовском (Бахмут) ВСУ несут огромные потери из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского сдавать город. Всего потери превышают 10 тысяч украинских военных, а ежедневные потери составляют от 200 военнослужащих.

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Украина имеет мало шансов на победу в СВО военным путем. Причиной тому является нужда в большом притоке военной поддержки Запада, которую он вряд ли готов выдержать. Об этом написали в Wall Street Journal. В статье отметили сильную зависимость Киева от готовности Запада оказывать многомиллиардную поддержку. «Для вытеснения российских войск с укрепленных позиций, которые они занимают более чем на 15% территории Украины, потребуется еще больший приток военной поддержки — возможно, больший, чем Запад готов и способен выдержать», — написали в издании. Уточняется, что вывод войск РФ из Украины может повлечь контрнаступление, которое ВСУ не смогут осилить. С начала спецоперации Соединенные Штаты предоставили Украине около 32 миллиардов долларов, из них 20 миллиардов в виде оружия и других средств военной безопасности. Сейчас Киеву необходимо получать 5 миллиардов долларов ежемесячно на невоенную поддержку, чтобы поддерживать работу государственного управления и жизненно важных служб. Ранее сообщалось, что под Артемовском (Бахмут) ВСУ несут огромные потери из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского сдавать город. Всего потери превышают 10 тысяч украинских военных, а ежедневные потери составляют от 200 военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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