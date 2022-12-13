Депутат ГД объяснил, почему Украина до сих пор не вышла из состава СНГ

Депутат ГД Затулин: Украина не выходит из СНГ из-за своих планов

14 декабря 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Украина не выходит из СНГ из-за планов продолжать сотрудничество со странами содружества Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Украина не выходит из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) из-за того, что планирует продолжать сотрудничество со странами содружества кроме России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. «Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине: не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает. А для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — цитируют Константина Затулина «Известия». Украинским властям пытаются с выгодой использовать свое членство в составе СНГ, считает депутат Госдумы. При этом Киев категорически отрицает возможные отношения со странами, входящими в содружество. Ранее URA.RU сообщало, что Украина, желая независимости, после выхода из состава СССР в итоге стала заложником стран Запада. По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ Артема Турова, Украина была процветающей только в союзе с Россией.

Украина не выходит из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) из-за того, что планирует продолжать сотрудничество со странами содружества кроме России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. «Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине: не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает. А для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — цитируют Константина Затулина «Известия». Украинским властям пытаются с выгодой использовать свое членство в составе СНГ, считает депутат Госдумы. При этом Киев категорически отрицает возможные отношения со странами, входящими в содружество. Ранее URA.RU сообщало, что Украина, желая независимости, после выхода из состава СССР в итоге стала заложником стран Запада. По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ Артема Турова, Украина была процветающей только в союзе с Россией.