В России поставили на место посла ФРГ из-за вмешательства в политику страны

РАРС: посол ФРГ перешел «красные линии», вмешавшись в политику России

17 декабря 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Посол ФРГ в России использовал духовную площадку для разжигания межнациональной розни, заявил Сергей Мельник Фото: Евгений Биятов / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр нарушил профессиональный этикет, раскритиковав российскую спецоперацию в ходе своего выступления на рождественском концерте в Москве. Тем самым дипломат вмешался во внутреннюю политику страны и перешел «красные линии». Об этом заявили представители Российской организации защиты религиозной свободы. «К сожалению, дипломаты разных стран, работающие в России, далеко не всегда соблюдают нормы профессионального этикета и зачастую допускают откровенное вмешательство во внутриполитическую повестку нашей страны. <…> Посол ФРГ перешел так называемые „красные линии“, дав тенденциозную политизированную, а главное — необъективную оценку спецоперации. Очевидно, что дипломат проявил неуважение к верующим, к формату мероприятия», — приводятся слова члена Совета РАРС и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода на сайте организации. Он также отметил, что со стороны российских дипломатов представить подобный случай было бы просто невозможно. Председатель РАРС Сергей Мельников, в свою очередь, отметил, что данное поведение посла показывает глубокий кризис духовной жизни внутри Германии. Он подчеркнул, что количество действующих христиан, которые посещают храмы, стремительно снижается. Он выразил надежду, что действия фон Гайра не останутся без внимания российских дипломатов. Мельников подчеркнул, что храм не должен стать пространством для разжигания политических разногласий. «Храм — это место молитвы и духовного сосредоточения, а не место для политических агитаций любого род», — заявил он. Ранее посол ФРГ в России фон Гайр на традиционном рождественском концерте посольства Германии в Москве превратил свое выступление в политическую площадку для разжигания межнациональной розни. Он открыто обвинил Россию в агрессии против Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр нарушил профессиональный этикет, раскритиковав российскую спецоперацию в ходе своего выступления на рождественском концерте в Москве. Тем самым дипломат вмешался во внутреннюю политику страны и перешел «красные линии». Об этом заявили представители Российской организации защиты религиозной свободы. «К сожалению, дипломаты разных стран, работающие в России, далеко не всегда соблюдают нормы профессионального этикета и зачастую допускают откровенное вмешательство во внутриполитическую повестку нашей страны. <…> Посол ФРГ перешел так называемые „красные линии“, дав тенденциозную политизированную, а главное — необъективную оценку спецоперации. Очевидно, что дипломат проявил неуважение к верующим, к формату мероприятия», — приводятся слова члена Совета РАРС и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода на сайте организации. Он также отметил, что со стороны российских дипломатов представить подобный случай было бы просто невозможно. Председатель РАРС Сергей Мельников, в свою очередь, отметил, что данное поведение посла показывает глубокий кризис духовной жизни внутри Германии. Он подчеркнул, что количество действующих христиан, которые посещают храмы, стремительно снижается. Он выразил надежду, что действия фон Гайра не останутся без внимания российских дипломатов. Мельников подчеркнул, что храм не должен стать пространством для разжигания политических разногласий. «Храм — это место молитвы и духовного сосредоточения, а не место для политических агитаций любого род», — заявил он. Ранее посол ФРГ в России фон Гайр на традиционном рождественском концерте посольства Германии в Москве превратил свое выступление в политическую площадку для разжигания межнациональной розни. Он открыто обвинил Россию в агрессии против Украины.