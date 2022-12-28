Юрист назвал самое невыгодное время для отпуска в 2023 году

Юрист Южалин: выгоднее брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней

Юрист посоветовал отдыхать в августе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее невыгодными для отпуска в 2023 году будут январь, февраль, апрель и май, так как в этих месяцах мало рабочих дней. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«К самым невыгодным для ежегодного оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой», — сказал Южалин RT.

По его словам, лучше взять отпуск в августе, октябре и марте. Если сотрудник будет отдыхать в июне, июле, сентябре и ноябре, то незначительно потеряет в деньгах. Это зависит от количества рабочих дней, отметил юрист. По его словам, выгоднее брать отпуск в те месяцы, где много рабочих дней.