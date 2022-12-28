Юрист назвал самое невыгодное время для отпуска в 2023 году

Наиболее невыгодными для отпуска в 2023 году будут январь, февраль, апрель и май, так как в этих месяцах мало рабочих дней. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«К самым невыгодным для ежегодного оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой», — сказал Южалин RT.
По его словам, лучше взять отпуск в августе, октябре и марте. Если сотрудник будет отдыхать в июне, июле, сентябре и ноябре, то незначительно потеряет в деньгах. Это зависит от количества рабочих дней, отметил юрист. По его словам, выгоднее брать отпуск в те месяцы, где много рабочих дней.
В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 число, при этом 31 декабря выпадает на субботу, сообщает сайт MK.RU. В Роструде рассказали, что работающие в праздничные дни в январе получат двойную оплату. Такие правила установлены в трудовом кодексе для тех, кто получает оклад.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Наиболее невыгодными для отпуска в 2023 году будут январь, февраль, апрель и май, так как в этих месяцах мало рабочих дней. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. «К самым невыгодным для ежегодного оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой», — сказал Южалин RT. По его словам, лучше взять отпуск в августе, октябре и марте. Если сотрудник будет отдыхать в июне, июле, сентябре и ноябре, то незначительно потеряет в деньгах. Это зависит от количества рабочих дней, отметил юрист. По его словам, выгоднее брать отпуск в те месяцы, где много рабочих дней. В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 число, при этом 31 декабря выпадает на субботу, сообщает сайт MK.RU. В Роструде рассказали, что работающие в праздничные дни в январе получат двойную оплату. Такие правила установлены в трудовом кодексе для тех, кто получает оклад.