Врач назвал признак скорого инсульта

Врач: онемение конечностей является признаком скорого инсульта

05 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Сигналом скорого инсульта может стать онемение в ногах, сообщает Василий Пеший Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Слабость в ногах и онемение конечностей являются сигналом скорого инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог Василий Пеший. «Часто за несколько часов до ишемической атаки человек ощущает сильнейшее онемение в ноге без привычных причин. Или же слабость в ногах, когда они становятся „ватными“, не слушаются. Все это повод обратиться за медпомощью незамедлительно», — рассказал врач. Его слова приводит интернет-портал Подмосковье сегодня. Он также отмечает, что онеметь могут и руки. Признаком скорого инсульта может стать и резкое ухудшение зрения. Если все симптомы прошли в течение часа, это не повод расслабляться, дополняет врач. Риск инсульта все равно остается.

Слабость в ногах и онемение конечностей являются сигналом скорого инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог Василий Пеший. «Часто за несколько часов до ишемической атаки человек ощущает сильнейшее онемение в ноге без привычных причин. Или же слабость в ногах, когда они становятся „ватными“, не слушаются. Все это повод обратиться за медпомощью незамедлительно», — рассказал врач. Его слова приводит интернет-портал Подмосковье сегодня. Он также отмечает, что онеметь могут и руки. Признаком скорого инсульта может стать и резкое ухудшение зрения. Если все симптомы прошли в течение часа, это не повод расслабляться, дополняет врач. Риск инсульта все равно остается.