Врач назвал признак скорого инсульта

Врач: онемение конечностей является признаком скорого инсульта
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Сигналом скорого инсульта может стать онемение в ногах, сообщает Василий Пеший Фото:

Слабость в ногах и онемение конечностей являются сигналом скорого инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог Василий Пеший.

«Часто за несколько часов до ишемической атаки человек ощущает сильнейшее онемение в ноге без привычных причин. Или же слабость в ногах, когда они становятся „ватными“, не слушаются. Все это повод обратиться за медпомощью незамедлительно», — рассказал врач. Его слова приводит интернет-портал Подмосковье сегодня. Он также отмечает, что онеметь могут и руки.

Признаком скорого инсульта может стать и резкое ухудшение зрения. Если все симптомы прошли в течение часа, это не повод расслабляться, дополняет врач. Риск инсульта все равно остается.

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Слабость в ногах и онемение конечностей являются сигналом скорого инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог Василий Пеший. «Часто за несколько часов до ишемической атаки человек ощущает сильнейшее онемение в ноге без привычных причин. Или же слабость в ногах, когда они становятся „ватными“, не слушаются. Все это повод обратиться за медпомощью незамедлительно», — рассказал врач. Его слова приводит интернет-портал Подмосковье сегодня. Он также отмечает, что онеметь могут и руки. Признаком скорого инсульта может стать и резкое ухудшение зрения. Если все симптомы прошли в течение часа, это не повод расслабляться, дополняет врач. Риск инсульта все равно остается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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