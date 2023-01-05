Врач назвал признак скорого инсульта

Слабость в ногах и онемение конечностей являются сигналом скорого инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог Василий Пеший.
«Часто за несколько часов до ишемической атаки человек ощущает сильнейшее онемение в ноге без привычных причин. Или же слабость в ногах, когда они становятся „ватными“, не слушаются. Все это повод обратиться за медпомощью незамедлительно», — рассказал врач. Его слова приводит интернет-портал Подмосковье сегодня. Он также отмечает, что онеметь могут и руки.
Признаком скорого инсульта может стать и резкое ухудшение зрения. Если все симптомы прошли в течение часа, это не повод расслабляться, дополняет врач. Риск инсульта все равно остается.
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