В Британии заявили, что ничего не знают об Украине

Mail Online: британцы безразличны к Украине, потому что мало о ней знают
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинский флаг, украина, ВСУ, украинские военные
Британцы мало знают об Украине как о стране, считает Питер Хитченс Фото:
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Безразличие британцев к украинскому кризису вызвано их невежеством — они ничего не знают об Украине. С таким мнением выступил журналист британского издания Mail Online Питер Хитченс.

«Я подозреваю, что национальное молчание по поводу Украины отчасти является результатом невежества. Почти никто в Британии, особенно в правительстве и на [телеканале] BBC, ничего не знает об этой части света», — написал Питер Хитченс в материале для издания.

По мнению журналиста, нейтралитет, который британцы выдерживают в вопросе помощи Украине, также обусловлен их страхом. «Если вы выразите какие-либо сомнения относительно [нынешней] политики [британских властей], как я могу лично засвидетельствовать, вас назовут предателем», — пояснил Хитченс.

Ранее британские издания писали о намерении премьер-министра Великобритании Риши Сунака передать Киеву боевые танки Challenger 2 и боеприпасы для уже поставленного Украине оружия. Начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, в свою очередь, отмечал, что такая мера поддержки Украины ослабит британскую армию.

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Безразличие британцев к украинскому кризису вызвано их невежеством — они ничего не знают об Украине. С таким мнением выступил журналист британского издания Mail Online Питер Хитченс. «Я подозреваю, что национальное молчание по поводу Украины отчасти является результатом невежества. Почти никто в Британии, особенно в правительстве и на [телеканале] BBC, ничего не знает об этой части света», — написал Питер Хитченс в материале для издания. По мнению журналиста, нейтралитет, который британцы выдерживают в вопросе помощи Украине, также обусловлен их страхом. «Если вы выразите какие-либо сомнения относительно [нынешней] политики [британских властей], как я могу лично засвидетельствовать, вас назовут предателем», — пояснил Хитченс. Ранее британские издания писали о намерении премьер-министра Великобритании Риши Сунака передать Киеву боевые танки Challenger 2 и боеприпасы для уже поставленного Украине оружия. Начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, в свою очередь, отмечал, что такая мера поддержки Украины ослабит британскую армию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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