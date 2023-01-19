В Британии заявили, что ничего не знают об Украине

Mail Online: британцы безразличны к Украине, потому что мало о ней знают

19 января 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Британцы мало знают об Украине как о стране, считает Питер Хитченс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Безразличие британцев к украинскому кризису вызвано их невежеством — они ничего не знают об Украине. С таким мнением выступил журналист британского издания Mail Online Питер Хитченс. «Я подозреваю, что национальное молчание по поводу Украины отчасти является результатом невежества. Почти никто в Британии, особенно в правительстве и на [телеканале] BBC, ничего не знает об этой части света», — написал Питер Хитченс в материале для издания. По мнению журналиста, нейтралитет, который британцы выдерживают в вопросе помощи Украине, также обусловлен их страхом. «Если вы выразите какие-либо сомнения относительно [нынешней] политики [британских властей], как я могу лично засвидетельствовать, вас назовут предателем», — пояснил Хитченс. Ранее британские издания писали о намерении премьер-министра Великобритании Риши Сунака передать Киеву боевые танки Challenger 2 и боеприпасы для уже поставленного Украине оружия. Начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, в свою очередь, отмечал, что такая мера поддержки Украины ослабит британскую армию.

Безразличие британцев к украинскому кризису вызвано их невежеством — они ничего не знают об Украине. С таким мнением выступил журналист британского издания Mail Online Питер Хитченс. «Я подозреваю, что национальное молчание по поводу Украины отчасти является результатом невежества. Почти никто в Британии, особенно в правительстве и на [телеканале] BBC, ничего не знает об этой части света», — написал Питер Хитченс в материале для издания. По мнению журналиста, нейтралитет, который британцы выдерживают в вопросе помощи Украине, также обусловлен их страхом. «Если вы выразите какие-либо сомнения относительно [нынешней] политики [британских властей], как я могу лично засвидетельствовать, вас назовут предателем», — пояснил Хитченс. Ранее британские издания писали о намерении премьер-министра Великобритании Риши Сунака передать Киеву боевые танки Challenger 2 и боеприпасы для уже поставленного Украине оружия. Начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, в свою очередь, отмечал, что такая мера поддержки Украины ослабит британскую армию.