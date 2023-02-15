Гражданина Украины заподозрили в дискредитации ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Гражданин Украины публиковал незаконные высказывания про армию РФ, сообщает СК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Против гражданина Украины следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по подозрению в дискретизации ВС РФ. Об этом сообщает СК РФ.

«Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины… С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый на территории города Энгельса Саратовской области», — говорится на сайте СК РФ. Отмечается, что гражданин публиковал в социальных сетях информацию, направленную на дискретизацию вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации. Подозреваемый задержан. Санкции по этой статье предполагают лишение свободы до трех лет.

Из-за того, что гражданин Украины проживает на территории России, то он попадает под действия российских законов. После начала специальной военной операции Госдума РФ приняла ряд законов, которые касаются армии России в зоне СВО.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против гражданина Украины следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по подозрению в дискретизации ВС РФ. Об этом сообщает СК РФ. «Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины… С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый на территории города Энгельса Саратовской области», — говорится на сайте СК РФ. Отмечается, что гражданин публиковал в социальных сетях информацию, направленную на дискретизацию вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации. Подозреваемый задержан. Санкции по этой статье предполагают лишение свободы до трех лет. Из-за того, что гражданин Украины проживает на территории России, то он попадает под действия российских законов. После начала специальной военной операции Госдума РФ приняла ряд законов, которые касаются армии России в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...