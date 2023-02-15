Гражданина Украины заподозрили в дискредитации ВС РФ

15 февраля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Гражданин Украины публиковал незаконные высказывания про армию РФ, сообщает СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Против гражданина Украины следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по подозрению в дискретизации ВС РФ. Об этом сообщает СК РФ. «Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины… С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый на территории города Энгельса Саратовской области», — говорится на сайте СК РФ . Отмечается, что гражданин публиковал в социальных сетях информацию, направленную на дискретизацию вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации. Подозреваемый задержан. Санкции по этой статье предполагают лишение свободы до трех лет. Из-за того, что гражданин Украины проживает на территории России, то он попадает под действия российских законов. После начала специальной военной операции Госдума РФ приняла ряд законов, которые касаются армии России в зоне СВО.

Против гражданина Украины следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по подозрению в дискретизации ВС РФ. Об этом сообщает СК РФ. «Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины… С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый на территории города Энгельса Саратовской области», — говорится на сайте СК РФ. Отмечается, что гражданин публиковал в социальных сетях информацию, направленную на дискретизацию вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации. Подозреваемый задержан. Санкции по этой статье предполагают лишение свободы до трех лет. Из-за того, что гражданин Украины проживает на территории России, то он попадает под действия российских законов. После начала специальной военной операции Госдума РФ приняла ряд законов, которые касаются армии России в зоне СВО.