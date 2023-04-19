В США разозлились, что Россия производит оружие с их помощью

Читатели News York Times признали полный провал антироссийских санкций в сфере электроники

19 апреля 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Россия использует американские микросхемы в своем оружии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американцы взбесились из-за того, что Россия продолжает использовать западные электронные компоненты в своей оборонной промышленности, несмотря на санкции. Так они отреагировали на материал The News York Times о том, что Россия продолжает использовать микросхемы производства США. Читатели газеты признали, что у России слишком много партнеров. «Так или иначе, Китай найдет способ обеспечить поступление всего, что нужно России», — посетовал читатель издания Дэвид Браун. «Вы воображаете, что мы можем вводить санкции против всех, кроме тех, кто согласен с нами на 100%? Это то же самое, что вводить санкции против самих себя», — написал Лоуренс. «Налогоплательщики платят, в то время как корпорации получают миллиардные прибыли от этого конфликта», — написал читатель, представившийся как Говард. «Санкции должны были стать оружием, которое бы подорвало российскую экономику, разрушило их военную машину, обрушило рубль (в щепки) и заставило российский народ восстать и свергнуть [президента России Владимира] Путина. Ничего из этого не произошло», — признал Рено Дино. Он считает, что антироссийские санкции полностью провалились. «Всегда было ясно, что экспортные санкции не смогут уберечь попавшие под них товары от России», — считает Кристиан Хеземейер. Ранее журналисты The News York Times рассказали, что Россия получает западные технологии на миллионы долларов в обход санкций. Россия получает чипы через Армению, Казахстан и Китай. Микросхемы используются в оборонной промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американцы взбесились из-за того, что Россия продолжает использовать западные электронные компоненты в своей оборонной промышленности, несмотря на санкции. Так они отреагировали на материал The News York Times о том, что Россия продолжает использовать микросхемы производства США. Читатели газеты признали, что у России слишком много партнеров. «Так или иначе, Китай найдет способ обеспечить поступление всего, что нужно России», — посетовал читатель издания Дэвид Браун. «Вы воображаете, что мы можем вводить санкции против всех, кроме тех, кто согласен с нами на 100%? Это то же самое, что вводить санкции против самих себя», — написал Лоуренс. «Налогоплательщики платят, в то время как корпорации получают миллиардные прибыли от этого конфликта», — написал читатель, представившийся как Говард. «Санкции должны были стать оружием, которое бы подорвало российскую экономику, разрушило их военную машину, обрушило рубль (в щепки) и заставило российский народ восстать и свергнуть [президента России Владимира] Путина. Ничего из этого не произошло», — признал Рено Дино. Он считает, что антироссийские санкции полностью провалились. «Всегда было ясно, что экспортные санкции не смогут уберечь попавшие под них товары от России», — считает Кристиан Хеземейер. Ранее журналисты The News York Times рассказали, что Россия получает западные технологии на миллионы долларов в обход санкций. Россия получает чипы через Армению, Казахстан и Китай. Микросхемы используются в оборонной промышленности.